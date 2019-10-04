CATANIA, TRAGEDIA SULLA TANGENZIALE, MUORE CARBONIZZATO IN AUTO DOPO INCIDENTE
La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Sud del Comando Provinciale di Catania è intervenuta per un incidente stradale sull'Asse dei Servizi in direzione Catania.
Una Fiat Punto, guidata da un 47enne catanese, Giulio Sebastiano Calogero, si è schiantata contro il guardrail dello svincolo per San Giuseppe la Rena ed il conducente è rimasto incastrato nell'abitacolo.
A causa dell'impatto l'auto prendeva fuoco ed il conducente rimaneva carbonizzato all'interno della vettura.
La squadra dei Vigili del Fuoco intervenuta, dopo aver spento le fiamme e disincastrato la vettura dal guardrail, la metteva a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.
Sul posto è intervenuto personale sanitario del Servizio 118, Polizia di Stato, Polizia Munucipale e personale Anas per gli interventi di rispettiva competenza.