CATANIA: Trasportava cocaina in pietra, pusher in manette

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 20enne catanese Orazio LIZZIO, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

A pochi giorni dal Blitz che ha azzerato una delle piazze di spaccio più redditizie per la criminalità organizzata a San Cristoforo, ecco gli uomini della Squadra “Lupi” operare sabato notte a poche centinaia di metri, precisamente in via Belfiore dove l’incedere alquanto insolito del pusher ne ha imposto il controllo.









Il fermato, dimostrando una eccessiva ritrosia all’identificazione, è stato sottoposto ad una perquisizione personale sul posto che ha consentito ai militari di rinvenire e sequestrare tre buste di plastica contenenti circa 170 grammi di cocaina in pietra, quindi ancora da tagliare, dosare e porre in vendita.

La droga, del valore al dettaglio di oltre 25.000 euro, è stata sequestrata mentre l’arrestato, ammesso al giudizio per direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari così come disposto dal giudice.