Catania, tratto di circonvallazione chiuso al traffico per un anno
A causa dei lavori per la stazione Fontana della metropolitana dalle 10.30 di lunedì prossimo a Catania sarà chiusa al transito la carreggiata sud di viale Lorenzo Bolano, all'altezza della sede della protezione civile, per un tratto di circa 200 metri.
Durante il periodo della chiusura, che dovrebbe durare 12 mesi, i veicoli transiteranno da una bretella viaria appositamente creata per il traffico proveniente da viale Felice Fontana (Misterbianco) e diretto verso la circonvallazione in direzione Catania.
Si transiterà quindi da via Leopoldo Nobili, viale SanPio X, rotatoria di via Ugo La Malfa, via Francesco Miceli; da qui si potrà raggiungere la circonvallazione in direzione est. Ci si può re-immettere nella circonvallazione anche da via Angelo Secchi, traversa di via Nobile.
I lavori per la nuova stazione della metro si concluderanno il primo di marzo del 2018. I siti dove si svolgeranno i lavori saranno segnalati da appositi cartelli. La polizia municipale assicura la presenza di un servizio di pattuglie per garantire la fluidità del traffico.