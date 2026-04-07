Catania, travolge agente e fugge tra la folla: arrestato 21enne dopo inseguimento in centro

La Polizia di Stato, unitamente alla Polizia Locale, ha arrestato un 21enne catanese, il quale, per sottrarsi al controllo, dopo aver investito un agente, ha dato vita ad una fuga spericolata tra le vie del centro, seminando il caos.

In particolare, un agente della Polizia Locale, in servizio a Piazza Stesicoro, notando il giovane a bordo di un motoveicolo senza il casco protettivo, gli ha intimato l’alt. Invece di accostare, il ragazzo ha reagito accelerando bruscamente e nel tentativo di aprirsi un varco ha travolto l’operatore, colpendolo violentemente alla gamba destra.

Nonostante l’impatto e il dolore, l’agente è riuscito a mantenere la lucidità necessaria per annotare i numeri della targa prima che il motociclista si dileguasse tra la folla. Il vigile è stato successivamente trasportato al pronto soccorso per le cure del caso.

Le indagini sono scattate immediatamente in piena sinergia con la Polizia di Stato. Grazie al numero di targa, gli uomini della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato di pubblica sicurezza “Borgo Ognina” hanno raggiunto l’abitazione del 21enne in brevissimo tempo.

Una volta identificato, è emerso il quadro completo delle irregolarità. Il giovane, privo di patente, guidava un mezzo senza assicurazione obbligatoria e, come già rilevato, circolava senza casco.

Per il 21enne è scattato immediatamente l’arresto per l’inottemperanza all’alt con messa in pericolo dell’incolumità altrui e le lesioni a Pubblico Ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

La “fuga pericolosa”, fattispecie di reato prevista dal nuovo Decreto Sicurezza, punisce severamente chi, per sottrarsi ai controlli, mette a rischio la vita di agenti e passanti.

Al 21enne sono state contestate anche tutte le infrazioni amministrative commesse in violazione alle norme del Codice della Strada.

Di quanto accaduto è stato informato il Pubblico Ministero di turno. Il giovane è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa di comparire davanti al giudice per il rito della direttissima.