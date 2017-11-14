CATANIA: TRE SPACCIATORI TRA CUI UN MINORENNE BECCATI IN PIENA NOTTE IN VIA STELLA POLARE

Questa notte a Catania in via Stella Polare angolo Via Vivaio, militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Catania-Piazza Dante, nel corso di un mirato servizio finalizzato al cont...

Questa notte a Catania in via Stella Polare angolo Via Vivaio, militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Catania-Piazza Dante, nel corso di un mirato servizio finalizzato al contrasto del traffico di stupefacenti, traevano in arresto in flagranza di reato un 22enne, un 27enne ed un 16enne tutti catanesi.

I militari operanti insospettiti dagli strani movimenti dei tre in piena notte sono intervenuti bloccandoli e perquisendoli, rinvenendo: 51 dosi di sostanza stupefacente tipo “marijuana” del peso complessivo di grammi 110 circa, grammi 3,4 di sostanza stupefacente tipo “cocaina”, suddivisa in dosi termosaldate per la vendita al dettaglio e la somma in contante di Euro 65 ritenuta provento dell’attività illecita.

La sostanza stupefacente ed il danaro sono stati sequestrati, il 16enne è stato associato al Centro Prima Accoglienza di Via Franchetti di Catania mentre i suoi complici sono stati collocati agli arresti domiciliari in attesa della direttissima disposta dall’A.G..