Catania, tre sparatorie in 48 ore: colpi contro negozi e abitazione di pregiudicato

CATANIA – Clima di tensione in città dopo una serie di gravi episodi a colpi d’arma da fuoco verificatisi nel giro di meno di 48 ore. Tre distinti fatti di cronaca, su cui stanno indagando le forze dell’ordine, fanno crescere l’allarme sicurezza in alcuni quartieri di Catania.

Il più recente episodio si è verificato all’alba di oggi, intorno alle 5:30, nel quartiere San Cristoforo. Ignoti hanno esploso diversi colpi di pistola contro l’abitazione di un pregiudicato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno rinvenuto numerosi bossoli e avviato immediatamente le indagini per risalire a dinamica e responsabili.

Solo ieri sera, un altro grave fatto si era verificato in via Ammiraglio Caracciolo. Due individui a bordo di uno scooter e con il volto coperto dal casco integrale hanno esploso diversi colpi, con ogni probabilità utilizzando una mitraglietta, contro la vetrata e la saracinesca di un’attività commerciale. I carabinieri, insieme al personale della Sezione Investigazioni Scientifiche, hanno effettuato i rilievi sul posto.

Il primo dei tre episodi si era registrato il giorno precedente, in viale Mario Rapisardi, dove colpi di pistola erano stati sparati contro la saracinesca di una gioielleria. Anche in questo caso, l’intervento dei carabinieri ha dato il via a indagini serrate per chiarire la natura e le motivazioni del gesto.

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per verificare eventuali collegamenti tra i tre episodi. L’ipotesi che si possa trattare di azioni coordinate o riconducibili a dinamiche criminali più ampie è al vaglio degli investigatori.

La città osserva con apprensione l’evolversi della situazione, mentre l’attenzione delle autorità resta alta per garantire ordine e sicurezza nei quartieri coinvolti.