CATANIA. TROVATE 3 AUTO RUBATE E SCOPERTA UN’OFFICINA MECCANICA ABUSIVA: SANZIONI PER 12 MILA EURO

Un controllo straordinario del territorio nel quartiere Picanello è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina” unitamente al Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale e alla Polizia Locale.

In particolare, sono state controllate diverse attività commerciali, tra cui un chiosco-bar di via D’Amico, un autolavaggio di viale Vittorio Veneto e un’officina meccanica nei pressi di via Olivio Sozzi. Sia nell’autolavaggio che nell’autofficina sono state rilevate violazioni in materia di smaltimento di sostanze inquinanti (olio motore e acqua reflue).

Inoltre, nell’officina i poliziotti hanno avuto modo di accertare la mancanza delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività, tra cui l’assenza di Scia. Tutte le attrezzature trovate all’interno dell’officina sono state sottoposte a sequestro amministrativo.

Per le violazioni riscontrate, al titolare dell’officina abusiva sono state comminate sanzioni per 12 mila euro. Durante il servizio di controllo, in via Maria Gianni, i poliziotti hanno rinvenuto ben 14 involucri di marijuana, trovati in un giubbotto appeso ad una sedia lasciata in strada, di fronte all’ingresso di una stalla. La droga è stata sottoposta a sequestro a carico di ignoti.

Il pattugliamento dinamico della zona ha permesso ai poliziotti di trovare tre auto rubate che, dopo gli accertamenti di rito, sono state riconsegnate ai legittimi proprietari, i quali hanno mostrato gratitudine nei confronti degli agenti del Commissariato.

I numerosi posti di controlli nei punti nevralgici del quartiere Picanello hanno consentito di identificare 123 persone e verificare 65 veicoli. Per i conducenti più indisciplinati sono scattate le sanzioni per guida senza patente, guida senza casco e omessa revisione periodica, con i relativi fermi amministrativi nei casi previsti dal Codice della Strada.

L’attività della Polizia ha consentito di controllare, palmo a palmo, l’intero quartiere, attuando anche una mirata attività volta alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno dei lavavetri molesti, nella zona di via Vincenzo Giuffrida e viale Raffaello Sanzio, e dei parcheggiatori abusivi, con particolare riguardo alla zona della scogliera, piazza Mancini Battaglia, piazza del Tricolore, piazza Europa, via del Rotolo.

Particolare attenzione è stata dedicata, inoltre, al controllo delle vie della municipalità “Borgo Sanzio”, ove risiedono vittime di atti persecutori e violenza domestica per scongiurare casi di molestie di varia natura.