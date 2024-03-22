CATANIA: TROVATI CAPI D’ABBIGLIAMENTO IN AUTO, DENUNCIATO UN UOMO

Nel primo pomeriggio dello scorso 16 marzo, gli agenti delle volanti sono intervenuti a San Giorgio, dove un anonimo aveva segnalato la presenza di un’auto a bordo della quale avrebbero dovuto trovars...

Nel primo pomeriggio dello scorso 16 marzo, gli agenti delle volanti sono intervenuti a San Giorgio, dove un anonimo aveva segnalato la presenza di un’auto a bordo della quale avrebbero dovuto trovarsi alcuni individui in possesso di armi.

In effetti, i poliziotti hanno individuato l’auto segnalata in via Alcantara e qui l’hanno fermata: a bordo si trovava soltanto il conducente, un 43enne pregiudicato catanese.

Per accertare la veridicità della segnalazione, gli agenti hanno perquisito sia il conducente, su quale non è stato rinvenuto alcunché di rilevante, sia l’autovettura sulla quale viaggiava dove, invece, sono stati ritrovati alcuni capi d’abbigliamento le cui caratteristiche ne facevano sospettare la provenienza furtiva, e sui quali l’uomo non è stato in grado di fornire alcuna plausibile spiegazione circa il possesso.

L’abbigliamento rinvenuto è stato sequestrato, mentre la persona che lo deteneva è stata denunciata in stato di libertà per il reato di ricettazione.