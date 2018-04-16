CATANIA: Trovati con droga e soldi in contanti, tre arresti a Catania

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania sabato notte hanno arrestato in flagranza i catanesi MASSIMINO Alessandro cl. 1991, BERTOLO Francesco cl.1978, VIOLA Marco Sebastiano cl.1991, tutti ritenuti responsabili di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Sono stati gli uomini della Squadra “Lupi” a sorprenderli in Via Alogna mentre, con ruoli interscambiabili di vedetta e pusher, vendevano droga agli acquirenti di turno.

Fermati e perquisiti sono stati trovati in possesso di alcune dosi tra cocaina e marijuana nonché di circa 300 euro in contanti, provento dell’attività illecita.

La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Catania Piazza Lanza.