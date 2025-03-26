CATANIA: TROVATO IL CORPO SENZA VITA DEL PESCATORE DISPERSO A OGNINA

Le ricerche di un pescatore amatoriale di 44 anni, disperso da ieri sera nelle acque antistanti il lungomare di Ognina, si sono purtroppo concluse nel peggiore dei modi. Il corpo dell'uomo è stato tro...

Le ricerche di un pescatore amatoriale di 44 anni, disperso da ieri sera nelle acque antistanti il lungomare di Ognina, si sono purtroppo concluse nel peggiore dei modi. Il corpo dell'uomo è stato trovato dalla Guardia Costiera sulla battigia della Playa, nei pressi del lido Excelsior, dopo ore di intensi interventi di soccorso.

Secondo le prime ricostruzioni, il 44enne sarebbe caduto in mare o sarebbe stato travolto da un'onda anomala mentre si trovava sugli scogli del lungomare Ognina, intento a pescare. L'allarme era stato lanciato dai familiari del pescatore, preoccupati per la sua scomparsa. Il corpo senza vita è stato rinvenuto, infatti, trascinato dalla corrente fino alla Playa, dove i familiari lo hanno riconosciuto.

Le ricerche, avviate già ieri sera, sono state coordinate dalla polizia, con il supporto delle Volanti della Questura di Catania, dei vigili del fuoco e della Capitaneria di Porto, che ha messo in campo anche una motovedetta per perlustrate l'area. Inoltre, un elicottero della Guardia Costiera ha partecipato alle operazioni di ricerca dall'alto, individuando finalmente il corpo nella zona della Tavernetta.

Un elemento che ha contribuito a localizzare il pescatore è stato il ritrovamento dello scooter dell'uomo, parcheggiato nella zona marinara e chiuso con una catena, confermando che si trovava effettivamente nell'area al momento della scomparsa. Nonostante la speranza iniziale che l'uomo potesse essere trovato sano e salvo, il ritrovamento del corpo ha tragicamente posto fine alle ricerche.

Gli accertamenti della polizia scientifica hanno confermato che si è trattato di un incidente, ma le autorità competenti proseguiranno con le indagini per chiarire le cause esatte della morte.

La tragica fine di questa vicenda segna una nuova dolorosa perdita per la comunità di Catania, che ha seguito con apprensione le ore di ricerche. Il pensiero va ora alla famiglia del pescatore, travolta da questa drammatica tragedia.