CATANIA: Trovato un borsone con sette fucili rubati
A cura di Redazione
16 febbraio 2018 14:05
La scorsa notte la Polizia, durante un normale servizio di controllo del territorio, nella zona adiacente via Filippo Eredia, ha notato due auto ferme all'interno del parcheggio della piscina di nesima.
Deciso di eseguire un controllo, i poliziotti hanno dovuto circumnavigare la struttura, situazione che ha permesso alle due auto di allontanarsi.
Perlustrata l'area, i poliziotti hanno trovato fra i rovi un borsone con all’interno sette fucili da caccia di varie marche.
Le armi da accertamenti sulla matricola sono risultate essere di provenienza furtiva.