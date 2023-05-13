CATANIA. TURISTA POLACCO AGGREDITO IN CENTRO PER RUBARGLI L’IPHONE: È IN FIN DI VITA

Un turista polacco di 35 anni è stato ferito gravemente durante un tentativo di rapina nella zona della centrale piazza Stesicoro di Catania.Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato aggredito da...

Un turista polacco di 35 anni è stato ferito gravemente durante un tentativo di rapina nella zona della centrale piazza Stesicoro di Catania.

Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato aggredito da un extracomunitario che gli ha rubato il cellulare facendolo cadere per terra.

La vittima ha sbattuto violentemente la testa e riportato un esteso trauma cranico.

Sul posto, dopo l'allarme lanciato da residenti, è intervenuto personale del 118 e delle Volanti della Questura. Il turista è ricoverato con la prognosi riservata nell'ospedale Garibaldi. Sull'accaduto indaga la squadra mobile