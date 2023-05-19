CATANIA. TURISTA POLACCO AGGREDITO PER UN TELEFONINO. IL VIDEO DELLA RAPINA

PROCURA DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICApresso il Tribunale di CataniaCOMUNICATO STAMPANella giornata del 15 maggio 2023, la Procura Distrettuale della Repubblica di Catania ha coordinato le attività svo...

PROCURA DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Catania

COMUNICATO STAMPA

Nella giornata del 15 maggio 2023, la Procura Distrettuale della Repubblica di Catania ha coordinato le attività svolte dalla Squadra Mobile che ha posto in stato di fermo di indiziato di delitto

un cittadino extracomunitario

in quanto gravemente indiziato dei reati di rapina, percosse, lesioni gravissime e omissione di soccorso.

Le indagini, coordinate da questo Ufficio ed eseguite dalle Sezioni Criminalità Straniera e Reati contro la Persona, con il contributo operativo dell’intera Squadra Mobile, hanno permesso di acquisire, allo stato degli atti, elementi che dimostrerebbero come il cittadino extra comunitario fermato sarebbe l’autore della violenta rapina subita da un turista polacco che la sera dello scorso 12 maggio è stato aggredito e colpito con due pugni al fine di sottrargli i suoi effetti personali.

Le investigazioni hanno tratto origine dalla segnalazione, giunta il 12 maggio, intorno alle ore 00.50, presso la Sala Operativa della Questura di Catania, di una lite tra soggetti e di una persona riversa a terra.

Sul posto, in questa via Neve, nel centro del Capoluogo etneo, già presenti i sanitari del 118, il personale intervenuto ha appreso dal richiedente di due uomini, uno di nazionalità straniera, (verosimilmente magrebino) ed un turista polacco, al quale, durante una lite animata, veniva sferrato un primo violento pugno al viso, rovinando a terra. Poi, la vittima, rialzatasi, sarebbe stata colpita nuovamente, con un pugno al volto, sbattendo la nuca sul marciapiede e perdendo i sensi. Dalla prima ricostruzione si è acquisito che la vittima era un turista polacco al quale l’aggressore aveva sottratto un I Phone ed una parte di una sigaretta elettronica.

La persona offesa è stata trasportata presso un ospedale cittadino, ove i sanitari gli hanno riscontrato, oltre che uno stato di ebrezza da alcolici, un’“emorragia celebrale in atto da verosimile aggressione fisica”, quindi, è stata sottoposta ad intervento chirurgico, ad esito del quale è tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Le immediate e serrate indagini, di tipo tradizionale, consistenti nell’incrocio di esiti di escussioni testimoniali, della disamina di immagini di sistemi di video sorveglianza di interesse, di ispezioni dei social network e servizi mirati del territorio, hanno consentito l’individuazione del responsabile che, nella serata del 15 maggio, è stato rintracciato nel centro del capoluogo etneo, ancora gli indumenti indossati il giorno della rapina (una felpa ed una tuta con particolari segni distintivi e le stesse scarpe da ginnastica), ha tentato la fuga per due volte, opponendo resistenza agli operatori che hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche, finché è stato assicurato alla giustizia.

Ultimati gli atti di rito, il fermato, del tutto irregolare sul territorio nazionale, è stato associato presso la Casa Circondariale catanese di “Piazza Lanza”.

Il quadro indiziario raccolto, pur in una fase processuale che non ha ancora consentito l’intervento delle difese, ha poi permesso all’Ufficio di Procura di richiedere ed ottenere dal competente Giudice per le indagini preliminari, la convalida del provvedimento di fermo e l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

Catania, 19 maggio 2023