CATANIA. ULTIME SPESE DI NATALE: TACCHEGGIATORE ARRESTATO ALLA “RINASCENTE”
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 34enne Daniele INCORVAIA di Licata (AG), poiché ritenuto responsabile di tentato furto aggravato.
Grazie ad una telefonata pervenuta al 112, l’equipaggio della gazzella è potuto intervenire all’interno del punto vendita della Rinascente in via Etnea dove il ladro mediante tronchesina aveva reciso i dispositivi antitaccheggio di una tracolla ed una sciarpa di una nota griffe.
La refurtiva, del valore di circa 300 euro, è stato restituita al responsabile dell’esercizio commerciale.