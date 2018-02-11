CATANIA: Un arresto per evasione
Nella nottata dello scorso 9 febbraio, agenti delle volanti dell’U.P.G.S.P. hanno arrestato il catanese PINO Cristofaro Angelo, classe ’96, per evasione dagli arresti domiciliari, resistenza e lesioni a P.U.
In particolare, alle ore 5:00 del mattino gli agenti intercettavano in via Gramigliani, sita nel quartiere di San Cristoforo, un giovane a bordo di uno scooter Honda SH che, alla vista della volante, cercava di fuggire, ma veniva prontamente bloccato dagli operatori dopo una breve colluttazione.
L’individuo, sprovvisto di documenti, veniva condotto presso il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per la sua compiuta identificazione, a seguito della quale si appurava che lo stesso aveva fornito in precedenza false generalità personali e risultava avere in atto la misura restrittiva degli arresti domiciliari.
Alla luce di ciò, il PINO veniva tratto in arresto per i reati di evasione e resistenza a p.u. ed indagato in stato di libertà per false attestazioni sulla propria identità rese a p.u.