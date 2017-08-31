CATANIA: UN CHILO DI DROGA A CASA, ARRESTATO

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza un catanese di 23 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacen...

Ad operare gli uomini del Nucleo Operativo che, dopo averlo tenuto sotto osservazione per alcuni giorni, la scorsa notte hanno fatto scattare l’irruzione in quell’abitazione di Via Moncada, nel cuore di San Cristoforo, luogo in cui, previa perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati:

Circa 500 grammi di “hashish”, circa 500 grammi di “marijuana”, 2.500 euro in contanti, considerati provento dell’attività di spaccio, un coltello da cucina ancora intriso di hashish, nonché del materiale comunemente utilizzato per il confezionamento delle dosi di droga da immettere nel mercato al dettaglio dove, nello specifico, avrebbe potuto rendere almeno 15.000 euro.

L’arrestato, in attesa del giudizio per direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.