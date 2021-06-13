CATANIA. UN INTERO EDIFICIO COLLEGATO ABUSIVAMENTE ALLA RETE ELETTRICA PUBBLICA: 16 LE PERSONE DENUNCIATE

I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, supportati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” e del Nucleo Cinofili di Nicolosi, sulla scorta delle disposizioni impartite dal Comando Pro...

I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, supportati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” e del Nucleo Cinofili di Nicolosi, sulla scorta delle disposizioni impartite dal Comando Provinciale per il contrasto ad ogni forma di illegalità, hanno effettuato un servizio a largo raggio nel quartiere Librino anche con l’ausilio di tecnici dell’ENEL S.p.A..

Nel corso dell’attività i militari hanno proceduto alla denuncia di 16 persone, poiché ritenute responsabili di furto aggravato.

I militari, in sede di sopralluogo, hanno accertato come tutti i denunciati, domiciliati in un edificio di questa via Delle Robinie, avessero allacciato i contatori privati alla rete elettrica pubblica arrecando un danno economico di svariate migliaia di euro.

Nel medesimo contesto operativo i militari hanno accertato la regolare presenza nelle loro abitazioni di 17 persone sottoposte agli arresti domiciliari; controllato 17 utenti della strada e 15 autovetture, elevando 11 sanzioni amministrative per guida in assenza di copertura assicurativa e/o di casco protettivo ovvero con patente scaduta di validità; eseguendo 1 sequestro e 3 fermi amministrativi.