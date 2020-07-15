CATANIA, UN'INTERA FAMIGLIA POSITIVA AL COVID, ISOLAMENTO PER UNA COPPIA E DUE FIGLI

A Catania ci sono 4 nuovi casi di Covid-19. Secondo l’Asp etnea si tratterebbe dei componenti di un nucleo familiare residente a Librino, nella periferia sud della città.“Non è ancora chiaro come la f...

“Non è ancora chiaro come la famiglia abbia contratto il virus – spiegano – ma i sanitari hanno subito provveduto a mettere in isolamento la famiglia e stanno verificando i contatti che ogni singolo componente ha avuto all’esterno”.

I 4 casi di Catania si aggiungono agli 11 migranti sbarcati a Pozzallo e trovati positivi al coronavirus, entrati nel computo regionale in quanto approdati sulla terraferma.

Il totale dei contagiati nell’Isola sale così a 137 (133 dei quali in isolamento domiciliare). Quattro i ricoverati, nessuno dei quali in terapia intensiva.