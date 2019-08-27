CATANIA. UNIVA L’UTILE AL DILETTEVOLE COLTIVANDO CANAPA INDIANA AL MARE
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, coadiuvati dal XII° Nucleo Elicotteri di Catania e dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno arrestato nella f...
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, coadiuvati dal XII° Nucleo Elicotteri di Catania e dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno arrestato nella flagranza il 28enne catanese Salvatore
Al termine di una breve ma proficua attività info investigativa, i militari, grazie anche alla visione privilegiata del personale di volo sull’elicottero, sono potuti accedere nel fondo agricolo di proprietà del reo, posto all’interno del Villagio Jonio a San Francesco La Rena, precisamente in via Oleandro, dove, tra la fitta vegetazione, hanno scovato una piantagione di canapa indiana.
Nel complesso i carabinieri hanno sequestrato 35 piante, tutte di oltre tre metri d’altezza, servite da un moderno impianto dotato anche di centralina di irrigazione.
L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.