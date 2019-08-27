95047

CATANIA. UNIVA L’UTILE AL DILETTEVOLE COLTIVANDO CANAPA INDIANA AL MARE

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, coadiuvati dal XII° Nucleo Elicotteri di Catania e dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno arrestato nella flagranza il 28enne catanese Salvatore

FLORA, già sottoposto alla misura cautelare dell’affidamento ai servizi sociali, poiché ritenuto responsabile di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.

Al termine di una breve ma proficua attività info investigativa, i militari, grazie anche alla visione privilegiata del personale di volo sull’elicottero, sono potuti accedere nel fondo agricolo di proprietà del reo, posto all’interno del Villagio Jonio a San Francesco La Rena, precisamente in via Oleandro, dove, tra la fitta vegetazione, hanno scovato una piantagione di canapa indiana.

Nel complesso i carabinieri hanno sequestrato 35 piante, tutte di oltre tre metri d’altezza, servite da un moderno impianto dotato anche di centralina di irrigazione.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.

