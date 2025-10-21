Catania – È stato trovato senza vita all’interno di una struttura ricettiva situata nei pressi di via Pacini, in pieno centro a Catania. La vittima è un uomo di 47 anni, di nazionalità taiwanese.La se...

Catania – È stato trovato senza vita all’interno di una struttura ricettiva situata nei pressi di via Pacini, in pieno centro a Catania. La vittima è un uomo di 47 anni, di nazionalità taiwanese.

La segnalazione è arrivata nella mattinata di oggi, lunedì 21 ottobre, quando il personale ha lanciato l’allarme per un cliente che non rispondeva. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha constatato il decesso dell’uomo.

Le circostanze della morte non sono ancora chiare.

Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza, ma solo l’autopsia potrà fare piena luce sulle cause del decesso. È stata infatti disposta una perizia medico-legale.

Le forze dell’ordine stanno svolgendo gli accertamenti del caso per ricostruire gli ultimi momenti di vita della vittima e chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.

IN AGGIORNAMENTO