CATANIA. Uova scadute in un’area di servizio autostradale: controlli della Polizia e sanzioni per oltre 6.000 euro

La Polizia di Stato di Catania ha svolto mirate attività di controllo presso le attività di ristorazione delle aree di servizio della rete stradale e autostradale di competenza per tutelare la sicurezza alimentare e la salute dei consumatori.

Il rafforzamento dei servizi di prevenzione e vigilanza si collega anche all’intensificazione dei flussi di traffico veicolare in occasione del periodo natalizio nelle principali arterie stradale di collegamento con il capoluogo etneo e gli altri Comuni dell’hinterland catanese.

In queste azioni di controllo sono stati impegnati, in prima linea, gli agenti della Polizia Stradale- Sezione di Catania che hanno coordinato le attività svolte in sinergia con i medici e i tecnici del Dipartimento di prevenzione veterinaria - Servizio di Sanità pubblica Veterinaria dell’Asp di Catania e dei tecnici del Dipartimento di prevenzione - Spresal, dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, del Nucleo Operativo Regionale Agroalimentare Sicilia.

Nell’ultimo intervento, effettuato in un’attività commerciale di un’area di servizio dell’autostrada, sono emerse molteplici irregolarità che hanno determinato la contestazione di sanzioni per oltre 6.000 euro.

Nello specifico, sono stati trovati alcuni alimenti, uova in particolare, che dalla documentazione di accompagnamento avevano superato il limite massimo temporale di conservazione. Per i preparati esposti alla vendita dei clienti sono state riscontrate etichette carenti delle informazioni obbligatorie sugli ingredienti utilizzati.

Inoltre, sono state rilevate criticità per quanto riguarda l’osservanza delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, quali la mancata segnalazione di presidi antincendio, la carenza dei presidi minimi previsti nelle cassette di primo soccorso, la mancanza della prescritta segnaletica delle vie di esodo.