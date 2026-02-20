Catania, addestra il cane a lasciare la spazzatura in strada:: il video diventa virale

L’ingegno non può e non deve trasformarsi in un alibi per l’inciviltà. È questo il messaggio che emerge dall’episodio documentato a Catania, dove il reparto ambientale della Polizia Locale ha diffuso due video registrati dalle telecamere di sorveglianza in via Pulacara, nel quartiere San Giorgio.

Le immagini mostrano un cane mentre deposita un sacchetto di rifiuti sulla sede stradale. Una scena che, secondo quanto ricostruito, lascerebbe pochi dubbi sull’intenzionalità del gesto: l’animale sarebbe stato addestrato per abbandonare la spazzatura al posto del proprietario, nel tentativo di evitare che quest’ultimo venisse ripreso dalle telecamere durante l’atto irregolare.

Un comportamento definito tanto “ingegnoso” quanto doppiamente scorretto. Da un lato contribuisce al degrado urbano con l’abbandono dei rifiuti in strada; dall’altro rappresenta un tentativo di aggirare i controlli, sfruttando l’inconsapevolezza dell’animale.

L’episodio ha suscitato indignazione e riaccende il dibattito sul rispetto delle regole e sulla tutela del decoro urbano, tema sempre più centrale nelle attività di controllo ambientale.