CATANIA, USAVA LE STORIE DI INSTAGRAM PER SPACCIARE DROGA

I Carabinieri del comando compagnia di Catania Piazza Dante, nell’ambito di un’attività info-investigativa volta al contrasto dei fenomeni criminali connessi allo smercio di droga, hanno arrestato un 24enne incensurato catanese per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Nella circostanza, dall’indagine condotta dai militari dell’Arma, è emerso come il 24enne informasse la clientela sulla disponibilità delle sostanze illecite servendosi delle stories pubblicate sul suo profilo Instagram, dove comunicava anche il tipo di droga da poter acquistare.

I militari, monitorati i contenuti social del giovane, hanno pertanto effettuato una perquisizione nell’abitazione del pusher, nel quartiere Cibali, nel corso della quale hanno rinvenuto nell’armadio e nel comodino della camera da letto, sequestrandoli:

4 involucri contenenti 3 grammi di chetamina;

2 involucri contenenti 2 grammi di ecstasy.

3 bilancini di precisione e materiale da confezionamento.

Sono stati recuperati inoltre 4 flaconi di popper, una sostanza chimica in Italia di libera vendita, la cui assunzione può creare dipendenza ed effetti negativi per la salute.