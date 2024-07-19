CATANIA. VA A FARE DENUNCIA E NELL’ATTESA FUMA UNO SPINELLO

Ha approfittato della breve attesa per formalizzare una denuncia per accendere e fumare uno spinello nella sala d’attesa dell’Ufficio Denunce della Questura.A rendersi protagonista di questo singolare...

Ha approfittato della breve attesa per formalizzare una denuncia per accendere e fumare uno spinello nella sala d’attesa dell’Ufficio Denunce della Questura.

A rendersi protagonista di questo singolare episodio è stato un uomo catanese di 35 anni che, nei giorni scorsi, si è recato negli uffici di Polizia per denunciare lo smarrimento dei documenti. Una volta indicato l’ufficio, all’uomo è stato chiesto di attendere qualche istante. A quel punto, il giovane ha pensato di ingannare l’attesa fumando uno spinello.

Il gesto del giovane, però, non è passato inosservato all’Ispettore della Polizia di Stato in servizio in quel momento che, immediatamente, ha avvertito un forte odore di marijuana provenire proprio dalla sala attigua all’Ufficio Denunce.

Alla richiesta di chiarimenti da parte dei poliziotti, l’uomo ha ammesso candidamente di aver fumato lo spinello, come pure ha confessato di avere in una delle tasche dei pantaloni una piccola quantità di marijuana per uso personale.

Considerato quanto accaduto, gli agenti della squadra Volanti hanno provveduto a segnalare il giovane alla Prefettura che, oltre ad emettere una specifica sanzione pecuniaria, potrà disporre l’avvio di uno specifico percorso e potrà procedere alla sospensione dei documenti per l’espatrio o della patente di guida.