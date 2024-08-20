CATANIA, VA A “FIRMARE” IN COMMISSARIATO CON UNO SCOOTER RUBATO: DENUNCIATO

Si è regolarmente presentato in Commissariato in virtù della misura cautelare dell’obbligo di firma, ma l’ha fatto a bordo di un motorino rubato. A scoprirlo sono stati gli stessi agenti del Commissar...

Si è regolarmente presentato in Commissariato in virtù della misura cautelare dell’obbligo di firma, ma l’ha fatto a bordo di un motorino rubato. A scoprirlo sono stati gli stessi agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Caltagirone che hanno visto arrivare l’uomo, un calatino di 33 anni, a bordo di uno scooter.

Insospettiti, i poliziotti hanno eseguito alcuni accertamenti e attraverso un controllo sulla targa, con la collaborazione del Distaccamento della Polizia Stradale di Caltagirone, lo scooter è risultato essere stato rubato in un’altra provincia.

A quel punto, gli agenti hanno voluto approfondire i controlli che hanno permesso di rinvenire, all’interno del sottosella, due cacciaviti modificati per essere utilizzati come grimaldelli.

Per questa ragione, i poliziotti hanno provveduto a denunciare l’uomo per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli.

Lo scooter, invece, è stato restituito alla legittima proprietaria che ha ringraziato i poliziotti per il prezioso lavoro svolto.