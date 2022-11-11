CATANIA, VA AL CENTRO COMMERCIALE E PORTA VIA UN TELEVISORE, ARRESTATO

I Carabinieri della Stazione di Librino, nella flagranza di reato, hanno arrestato un pregiudicato catanese 25enne per “furto aggravato”.Al riguardo i militari, sono intervenuti presso un noto negozio...

I Carabinieri della Stazione di Librino, nella flagranza di reato, hanno arrestato un pregiudicato catanese 25enne per “furto aggravato”.

Al riguardo i militari, sono intervenuti presso un noto negozio di elettrodomestici sito all’interno di un centro commerciale a seguito di una richiesta d’intervento degli addetti alla vigilanza, i quali avevano riferito di un furto messo a segno dal 25enne impossessatosi di un televisore, ancora nel suo imballo originale su uno scaffale.

Il giovane si era poi allontanato in direzione di una vicina attività commerciale il cui dipendente, verosimilmente inconsapevole della provenienza illecita del televisore, gli aveva concesso la possibilità di depositarlo momentaneamente nel retrobottega.

I Carabinieri hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza del centro commerciale e, quindi, hanno ricostruito tutti gli spostamenti dell’autore del furto, riconoscendolo quindi per sue pregresse vicende giudiziarie, immediatamente attivandosi nelle sue ricerche concentratesi soprattutto nelle vicinanze della sua abitazione nel quartiere “Pigno” dove lo hanno fermato proprio mentre stava rincasando, mentre il televisore è stato recuperato e riconsegnato al responsabile del negozio di elettrodomestici.

CATANIA, VA AL CENTRO COMMERCIALE E PORTA VIA UN TELEVISOREIl giudice, in sede d’udienza di convalida, ha disposto per il 25enne gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.