CATANIA: VA DALLA EX E LEI GLI PRESENTA IL NUOVO FIDANZATO E SCATTA LA RISSA: 2 ARRESTI E 2 DENUNCE

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza un catanese di 29 anni e un 30enne di Palagonia, poiché ritenuti responsabili di rissa e resistenza a pubblico ufficiale, nonché denunciato padre e figlia catanesi di 52 e 28 anni per i medesime reati.

Era venuto a Catania da Palagonia per chiedere alla ragazza il perché lo avesse lasciato.

Lei, in compagnia del padre, ha svelato l’arcano presentando all’ex il nuovo fidanzato, ragion per cui aveva deciso di troncare il loro rapporto sentimentale.

Circostanza che ha acceso un moto di gelosia nel palagonese che, scagliandosi contro il rivale in amore, fortunatamente senza alcun coltello com’era nell’opera di Mascagni, ha scatenato una vera e propria rissa che ha visto coinvolti tutti e quattro i protagonisti.

Il parapiglia in strada ha attirato l’attenzione di alcuni passanti che, chiamando il 112, hanno consentito l’intervento sul posto di due equipaggi del radiomobile i quali, dopo una violenta colluttazione con i due principali contendenti, sono riusciti a sedarne i bollenti spiriti.