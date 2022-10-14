CATANIA, VA IN CASERMA PER SPORGERE DENUNCIA E FINISCE IN CELLA

Su delega della Procura della Repubblica di Catania, i Carabinieri della stazione di Catania Piazza Verga hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali, nei...

L’uomo, che si era recato in serata al comando stazione per sporgere una denuncia, è stato sottoposto dai militari alle opportune verifiche di rito, all’esito delle quali è emerso che era destinatario del provvedimento restrittivo in argomento.

Riconosciuto colpevole di resistenza a pubblico ufficiale, minaccia e danneggiamento, commessi a Catania nel maggio 2010, il 37enne è stato quindi trasferito alla casa circondariale di Termini Imerese (Pa) dove dovrà espiare la pena di 4 mesi.