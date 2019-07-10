95047

CATANIA: VASTO INCENDIO IN CORSO A SAN GIORGIO - MONTE PO'

A cura di Redazione Redazione
10 luglio 2019 20:57
Giornata di durissimo lavoro per i Vigili del Fuoco.

Da un paio di ore un vasto  incendio, si sta propagando nel rione di San Giorgio - Monte Po'

Le fiamme stanno bruciando le sterpaglie, lingue di fuoco sono visibili a notevole distanza

Al momento non si segnalano danni a cose o persone.

