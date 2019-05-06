CATANIA: VASTO INCENDIO IN VIA PLAIA

FLASH NEWS del fuoco di Catania al lavoro oggi pomeriggio per un incendio scoppiato in un’abitazione in via Plaia.L’immobile è stato evacuato, pare che all’interno ci fossero dei bambini che...

Vigili del fuoco di Catania al lavoro oggi pomeriggio per un incendio scoppiato in un’abitazione in via Plaia.

L’immobile è stato evacuato, pare che all’interno ci fossero dei bambini che sono stati messi in salvo.

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, un’autobotte di rincalzo e un mezzo tridimensionale.

In aggiornamento