CATANIA: VASTO INCENDIO IN VIA PLAIA
A cura di Redazione
06 maggio 2019 19:03
FLASH NEWS
Vigili del fuoco di Catania al lavoro oggi pomeriggio per un incendio scoppiato in un’abitazione in via Plaia.
L’immobile è stato evacuato, pare che all’interno ci fossero dei bambini che sono stati messi in salvo.
Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, un’autobotte di rincalzo e un mezzo tridimensionale.
In aggiornamento