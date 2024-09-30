CATANIA. VASTO INCENDIO NEI PRESSI DEL CIMITERO: COLONNA DI FUMO VISIBILE DA LONTANO, VIGILI DEL FUOCO ED ELICOTTERO IN AZIONE

Un vasto incendio si è sviluppato nella zona del cimitero e della Fossa della Creta, sollevando una densa colonna di fumo grigio, visibile da notevole distanza. Le fiamme, alimentate probabilmente dal...

Un vasto incendio si è sviluppato nella zona del cimitero e della Fossa della Creta, sollevando una densa colonna di fumo grigio, visibile da notevole distanza.

Le fiamme, alimentate probabilmente dalle condizioni meteo favorevoli al propagarsi del fuoco, hanno rapidamente coinvolto l'area, richiedendo un massiccio intervento delle forze di soccorso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento Sud, di Acireale e di Paternò, supportati anche dai Vigili volontari di Linguaglossa.

Grazie al rapido dispiegamento di uomini e mezzi, tra cui anche l'elicottero che ha effettuato vari lanci per cercare di contenere l'incendio dall'alto, le operazioni di spegnimento sono state immediatamente avviate.

A supporto delle operazioni sono presenti anche il personale forestale e la Protezione Civile del Comune di Catania, che ha messo a disposizione autobotti per contribuire allo sforzo congiunto volto a domare le fiamme e prevenire ulteriori danni. Le autorità locali restano in stato di allerta per monitorare l'evoluzione della situazione.