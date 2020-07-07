95047

CATANIA: VEDE L’EX RAGAZZA CON UN ALTRO E LI AGGREDISCE CON UNA CATENA, ARRESTATO

Nella nottata di ieri una volante ha arrestato un 24enne per atti persecutori.

07 luglio 2020 18:18
Nella nottata di ieri una volante ha arrestato un 24enne per atti persecutori. I poliziotti in transito lungo il viale Mario Rapisardi, hanno notato uno strano trambusto in cui erano coinvolte diverse persone. Subito avvicinatisi, gli operatori di Polizia, hanno visto e immediatamente bloccato un giovane a dorso nudo che stava picchiando una donna. Gli agenti hanno, poi, appurato che la donna, ex fidanzata del giovane, da tempo viveva in uno stato di ansia e paura provocato dalle continue minacce e molestie da parte del ragazzo che non riusciva a rassegnarsi alla fine della loro relazione; proprio a causa di questo disagio, la giovane, nella serata di ieri, ha chiesto ad un amico di riaccompagnarla a casa. Nelle vicinanze, però, era appostato il 24enne, che alla vista dei due insieme , accecato dalla rabbia ha iniziato a minacciarli con una catena, e dopo essere stato disarmato da un passante, si è avventato a mani nude dapprima contro il ragazzo, e poi contro la ragazza che ha riportato traumi e lesioni per 15 giorni.
L’arrivo della pattuglia ha posto fine al violento episodio e ha portato all’arresto dell’aggressore che si trova attualmente agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida davanti al GIP.

