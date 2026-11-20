Catania, vende droga davanti a una banca: arrestato 28enne residente a Misterbianco

I Falchi della Polizia sorprendono lo scambio di marijuana per 130 euro in viale Africa. Sequestrati 44 grammi di droga, il giovane finisce ai domiciliari.

Si sono dati appuntamento davanti ad uno sportello bancario di viale Africa per effettuare una consegna di droga. A notare il pusher, un catanese di 28 anni, residente a Misterbianco, e l’acquirente, un 33enne originario di Messina, sono stati i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Catania, durante un servizio di pattugliamento del territorio.

L’atteggiamento dei due è stato ritenuto sospetto dal momento che, dopo uno scambio di saluti, nei pressi dell’istituto di credito, i due si sono diretti verso una panchina con fare guardingo. Durante la breve conversazione, il pusher ha continuato a guardarsi intorno ripetutamente, per poi prelevare dalla tasca dei pantaloni diverse bustine che ha consegnato al suo interlocutore, ricevendo, in cambio, alcune banconote.

A quel punto i due si sono salutati e si sono allontanati ed è stato in questo momento che i poliziotti della Squadra Mobile sono intervenuti, bloccando entrambi e precludendo loro ogni possibile tentativo di fuga.

L’acquirente è stato trovato in possesso di sette bustine di marijuana, per un peso di 25 grammi, pagate al pusher 130 euro. Dopo aver ammesso di aver acquistato la droga per uso personale, l’uomo è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Contestualmente, è stato perquisito il 28enne che, oltre alla somma appena ricevuta di 130 euro, aveva nella sua disponibilità ulteriori cinque bustine di marijuana per un peso di 19 grammi.

Tutta la droga rinvenuta, pari a 44 grammi, è stata recuperata e sequestrata dai “Falchi”, che hanno arrestato il pusher 28enne per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato fino a eventuale condanna definitiva.

Informato dell’arresto, il PM di turno presso il Tribunale di Catania ha posto l’uomo agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Misterbianco, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Giudice per le indagini preliminari.