Catania, vende pesce in strada senza autorizzazioni: sequestrati 40 chili, denunciato 40enne

La Polizia di Stato ha effettuato, nei giorni scorsi, una mirata attività di contrasto all’abusivismo commerciale nel quartiere Nesima. L’intervento si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo rafforzati dalla Questura di Catania in tutto il territorio provinciale a garanzia della legalità, in modo da salvaguardare i commercianti che rispettano scrupolosamente le norme di settore e per garantire la sicurezza della filiera alimentare a tutela della salute dei consumatori.

L’attività di prevenzione e repressione del fenomeno è stata coordinata dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nesima con la collaborazione degli agenti della Polizia Locale e del personale del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’Asp di Catania.

Durante il pattugliamento del quartiere, i poliziotti hanno sottoposto a controllo un pescivendolo, sorpreso ad esporre gli alimenti su un bancone, piazzato direttamente in strada, per la vendita al dettaglio.

L’uomo, un catanese di 40 anni, non è riuscito a fornire alcuna documentazione, ammettendo di non aver inoltrato al Comune di Catania la prevista Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), vendendo, in questo modo, abusivamente i prodotti ittici senza alcuna autorizzazione.

Inoltre, dagli accertamenti effettuati sul posto, è emerso che 40 chili di pesce posto in vendita erano privi del necessario requisito della tracciabilità, indispensabile per determinare l’esatta provenienza dei prodotti alimentari posti in vendita. A seguito del controllo dei medici veterinari, una parte è stata ritenuta idonea al consumo umano e, pertanto, è stata donata in beneficenza, mentre la parte rimanente è stata distrutta.

I poliziotti hanno ispezionato il locale utilizzato per lo svolgimento dell’attività abusiva, un fabbricato costituito da una struttura in metallo con pannelli coibentati di circa 10 metri quadrati, con un’apposita copertura, sormontata da una vasca di accumulo d’acqua di 500 litri. Anche in questa circostanza, il 40enne non ha saputo esibire alcun titolo autorizzativo.

Gli agenti della Polizia Locale hanno verificato come la struttura fosse installata in strada e fissata al manto stradale con dei tasselli in modo permanente.

Alla luce di quanto emerso, il pescivendolo è stato denunciato per i reati di invasione di suolo pubblico e danneggiamento aggravato della pavimentazione stradale, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole fino a condanna definitiva.

Al 40enne sono state contestate diverse sanzioni amministrative, per un importo complessivo di 3.600 euro, per l’esercizio dell’attività in assenza di autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari, per la mancanza dei requisiti professionali previsti per la vendita di alimenti e per l’occupazione abusiva di suolo pubblico mediante collocazione degli arredi posti all’esterno del fabbricato.