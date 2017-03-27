CATANIA - VENERDI APRE LA TRATTA BORGO-NESIMA

AGGIORNAMENTO:Inizialmente si effettueranno 148 corse al giorno su tutta la linea metropolitana.La prima corsa partirà dalla stazione di Nesima alle ore 6:40 mentre la prima corsa dalla stazione di St...

AGGIORNAMENTO:

Inizialmente si effettueranno 148 corse al giorno su tutta la linea metropolitana.

La prima corsa partirà dalla stazione di Nesima alle ore 6:40 mentre la prima corsa dalla stazione di Stesicoro partirà alle ore 7:00.

L'ultima corsa dalla stazione di Nesima partirà alle ore 20:45 invece l’ultima corsa dalla stazione di Stesicoro partirà alle ore 21:10.

Dalla mattina fino alle ore 15:10, la frequenza delle singole corse sarà di 10 minuti, dopo la stessa sarà di 15 minuti fino al termine del servizio.

Il percorso Nesima - Stesicoro avrà una percorrenza di 14 minuti e prevede le fermate intermedie nelle stazioni di San Nullo, Milo, Borgo, Giuffrida, Italia, Galatea, Giovanni XXIII.

Arriva l'ufficialità attraverso la pagina Facebook della Ferrovia Circumetnea - Metropolitana di Catania l'apertura al pubblico della tratta Borgo-Nesima il prossimo venerdì 31 marzo, alle ore 12

Questo il comunicato della Ferrovia Circumetnea:

FCE è lieta di comunicare che la nuova tratta Borgo - Nesima sarà aperta al pubblico venerdì 31 marzo alle ore 12.

Con quest'ultima estensione, la Metropolitana di Catania raggiungerà i 9 km di lunghezza.

La tratta sarà inaugurata giovedì 30 marzo alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, e delle autorità.

A breve seguiranno informazioni circa gli orari e le modalità del servizio.

VIDEO DELLA FCE