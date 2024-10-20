CATANIA, VIA ETNEA TRASFORMATA IN UN FIUME: IL CORAGGIO DI ANGELA SALVA UN UOMO TRAVOLTO DALL'ACQUA

Una giornata di piogge torrenziali ha trasformato via Etnea, una delle principali arterie di Catania, in un vero e proprio fiume in piena. L'acqua scendeva con forza lungo la strada, trascinando via t...

Una giornata di piogge torrenziali ha trasformato via Etnea, una delle principali arterie di Catania, in un vero e proprio fiume in piena. L'acqua scendeva con forza lungo la strada, trascinando via tutto ciò che incontrava, compreso un uomo che, dopo essere caduto dal suo scooter, si trovava in balia della corrente.

In questo scenario di emergenza, una giovane donna nigeriana ha dimostrato un coraggio straordinario. Si chiama Angela Isaac, ha 28 anni, e lavora come cameriera presso il bar "Pellegrino Cafè" proprio su via Etnea.

Quando ha visto l’uomo cadere dal motorino e venire trascinato dall'acqua, Angela non ha esitato neanche un secondo. Senza pensarci troppo, ha corso in strada, sfidando il pericolo e il fiume d'acqua che poteva facilmente trascinarla via.

Con tutte le sue forze, Angela è riuscita a raggiungere l'uomo, lo ha afferrato saldamente e, lottando contro la corrente, lo ha portato in salvo, trascinandolo fino a un negozio vicino. Grazie al suo intervento tempestivo e alla sua incredibile determinazione, l'uomo è stato messo in sicurezza.

Un gesto eroico che tocca il cuore della città

Angela, che è madre di un bambino di due anni e mezzo e vive a Catania dal 2015, è diventata un simbolo di coraggio e solidarietà per tutta la comunità catanese. Tra due anni, Angela avrà diritto a richiedere la cittadinanza italiana, ma il suo gesto ha già conquistato il cuore di tutti, rendendola un'eroina agli occhi della città.

Il riconoscimento del sindaco Trantino

L'atto di eroismo di Angela non è passato inosservato. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha voluto esprimere pubblicamente la sua gratitudine. "Angela, la ragazza nigeriana che oggi ha sfidato il flusso d’acqua per salvare un uomo in via Etnea, non merita solo la nostra riconoscenza ma segni tangibili di gratitudine. L’ho sentita e ci vedremo nei prossimi giorni", ha scritto Trantino sui social.

Il video del salvataggio, ripreso da numerosi passanti, è diventato virale sui social media, amplificando l'ammirazione per il gesto della giovane. Il sindaco ha anche colto l’occasione per fare un appello alla comunità: "Da Angela abbiamo avuto una bella lezione di solidarietà. Avendo però visto i tanti video girati per riprendere la scena, sono certo che, se dovesse succedere di nuovo, i tanti impegnati a filmare si prodigheranno per prestare aiuto. Perché noi catanesi siamo generosi, ma talvolta abbiamo bisogno che qualcuno, con i suoi gesti, ce lo ricordi."

Solidarietà senza confini

Il salvataggio di Angela Isaac è un esempio di come il coraggio e la solidarietà non conoscano barriere, né geografiche né culturali. La sua azione non solo ha salvato una vita, ma ha anche ispirato una comunità intera, dimostrando che, nei momenti più difficili, l’altruismo e la prontezza d’animo possono fare la differenza.

Angela è diventata simbolo di speranza e umanità in una città messa alla prova dagli eventi atmosferici, e il suo gesto eroico resterà impresso nella memoria collettiva di Catania.