Catania, vigile sanziona auto della Polizia Municipale: il mezzo è del Comune di Biancavilla

Una scena che ha il sapore della facile ironia ma che racconta molto di senso civico e legalità: a Catania, in via Carnazza, un vigile urbano in borghese ha multato un’auto parcheggiata in maniera irregolare. Fin qui, tutto nella norma. La particolarità? L’auto in questione apparteneva a un Corpo di Polizia Municipale.

A rilanciare la notizia, con tanto di foto, è stato l’avvocato catanese Mattia Iachino Serpotta, molto attivo sui social, che ha immortalato la scena suscitando l’attenzione di molti. Tra questi anche il sindaco di Catania, Enrico Trantino, che ha condiviso il post, amplificando la portata dell’episodio.

La vicenda ha sollevato non poca curiosità, al punto che gli stessi vigili urbani del capoluogo etneo hanno voluto precisare: quella Panda non fa parte della loro flotta. «Non usiamo più Panda da quando abbiamo le nuove auto ibride ed elettriche», hanno chiarito da piazza Spedini, sede del Comando. L’auto apparterrebbe al comune di Biancavilla.

Un episodio che, oltre a strappare un sorriso, ribadisce un messaggio semplice: la legge vale per tutti, anche per chi la rappresenta.