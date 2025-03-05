CATANIA: VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE PER LA RICERCA DI UN UOMO SCOMPARSO ALLA PLAIA

Catania, 5 marzo 2025 – Proseguono senza sosta le ricerche di un uomo di 53 anni, Andrea Di Mauro, avvocato, scomparso dalla serata di ieri nella zona della Plaia di Catania. L’operazione è condotta d...

Catania, 5 marzo 2025 – Proseguono senza sosta le ricerche di un uomo di 53 anni, Andrea Di Mauro, avvocato, scomparso dalla serata di ieri nella zona della Plaia di Catania. L’operazione è condotta dai Vigili del Fuoco del Comando di Catania, con il supporto del Nucleo Sommozzatori di Catania e Reggio Calabria, della sezione navale e del nucleo cinofili.

Le squadre di soccorso stanno battendo sia l’area terrestre che quella marina, avvalendosi anche di droni e di un posto di comando avanzato per coordinare al meglio le operazioni.

L’allarme è scattato intorno alle 21:00 di ieri, quando l’uomo è stato visto per l’ultima volta.

Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare immediatamente i soccorsi. Le ricerche proseguiranno fino al ritrovamento dell’uomo.