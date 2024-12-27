CATANIA: VIGILI DEL FUOCO SOCCORRONO DONNA OBESA DI 65 ANNI PER TRASPORTO OSPEDALIERO
Nel primo pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, con l'ausilio di una autoscala e del personale specializzato in Tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), sono intervenuti nel quartiere di Picanello a Catania per soccorrere una persona obesa, con un peso superiore ai 150 kg, che necessitava di essere trasferita in ospedale.
La persona una donna di 65 anni, a causa della sua condizione fisica, non riusciva a essere trasportata in modo sicuro e senza rischi per la sua salute.
Il coordinamento con il personale medico del 118 ha permesso di attivare un intervento mirato per il trasporto sanitario.