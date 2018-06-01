CATANIA: Violenta per anni il figlio minorenne, arrestato 60enne

La Procura della Repubblica di Catania a seguito di indagini delegate ai Carabinieri di Giarre, tempestivamente espletate, ha richiesto ed ottenuto dal GIP di Catania l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 60enne residente nell’area pedemontana sub-etnea, indagato per il delitto di violenza sessuale aggravata e reiterata, commessa nell’arco temporale compreso tra il 2007 e il 2011, in danno del proprio figlio, sin da quando era minorenne.

La misura restrittiva è stata eseguita nella mattinata del 30 maggio 2018 dai Militari del NORM – Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Giarre.

La persona offesa, a seguito delle gravi e reiterate violenze sessuali subite, aveva manifestato gravi problematiche comportamentali, accertate anche da un’equipe multidisciplinare della comunità terapeutica ove era in cura.

Al momento dell’esecuzione della predetta ordinanza, l’indagato era già detenuto in quanto sottoposto alla misura cautelare in carcere per i medesimi titoli di reato commessi ai danni di altra figlia.

Entrambi i procedimenti penali hanno tratto origine da segnalazioni effettuate dal Servizio Sociale del Comune di residenza dei minori, che aveva riscontrato un particolare degrado nell’ambito di quella famiglia.