CATANIA, VIOLENTO SCONTRO TRA DUE AUTO IN VIA VENTIMIGLIA: UN AUTOMOBILISTA ESTRATTO DALLE LAMIERINE DAI VIGILI DEL FUOCO

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi all'incrocio tra via Ventimiglia e via Verdi a Catania, richiedendo l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale.

Per cause ancora in fase di accertamento, due autovetture sono entrate in collisione, con uno dei conducenti rimasto incastrato nell'abitacolo a causa del violento impatto.

I Vigili del Fuoco, giunti prontamente sul posto, hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e ad estrarre l'automobilista rimasto bloccato.

Entrambi i conducenti sono stati successivamente affidati alle cure dei sanitari del Servizio 118, intervenuti tempestivamente per prestare soccorso. Sul luogo dell'incidente era presente anche la Polizia Locale, incaricata di effettuare i rilievi del caso al fine di ricostruire la dinamica dell'accaduto e stabilire eventuali responsabilità.

L'incidente ha causato disagi alla circolazione veicolare nella zona, con ripercussioni sul traffico durante le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle autorità competenti.

Si invitano gli automobilisti a prestare sempre la massima attenzione alla guida e a rispettare le norme del Codice della Strada, al fine di prevenire incidenti e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.