CATANIA: VIOLENZA SESSUALE IN PIENO CENTRO CITTÀ, INDAGATO UN MINORENNE

È accaduto oggi, a notte fonda, in una via del centro cittadino: una donna ha allertato la Polizia di Stato, telefonando alla sala operativa della questura per segnalare di essere stata vittima di un’aggressione a sfondo sessuale, fornendo, nel contempo, una dettagliata descrizione dell’autore del gesto.

Un equipaggio delle Volanti ha raggiunto immediatamente il luogo dove si era verificato il fatto e, dimostrando intuito e conoscenza del territorio, ha inquadrato quasi subito un giovane che rispondeva alla descrizione della vittima e che si stava allontanando velocemente da quella zona.

Immediatamente raggiunto e bloccato, l’individuo, un minorenne catanese, è stato preso a bordo della Volante e condotto sul luogo dell’aggressione.

Qui, ad attendere i poliziotti, c’era la vittima che ha riferito agli agenti di aver subito un palpeggiamento e una vera e propria aggressione sessuale alla quale si era potuta sottrarre solo grazie al fatto di essere riuscita a chiudere il portone della sua abitazione in tempo per confinare l’aggressore all’esterno.

I due agenti, con le cautele del caso, hanno mostrato alla donna l’immagine del fermato che è stato riconosciuto, senza ombra di dubbio, dalla vittima che, a quel punto, è stata invitata in questura per formalizzare la denuncia.

Il giovane è stato deferito all’autorità giudiziaria per violenza sessuale e affidato alla madre.