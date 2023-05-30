CATANIA, VOLEVA DIVENTARE UN BROKER DELLA DROGA: ARRESTATO

I Carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato in flagranza un pregiudicato 29enne, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di...

Nell’ambito della costante attività info-investigativa svolta nell’humus criminale catanese dai militari dell’Arma, questi ultimi avevano appreso che una loro vecchia conoscenza, tra l’altro sottoposta alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, avrebbe non solo perseverato nella sua “carriera” di spacciatore di droga ma che, anzi, avrebbe ambito elevarsi a rifornitore della “materia prima” ai suoi stessi “colleghi”.

I militari pertanto, al fine di dar riscontro alle informazioni raccolte, organizzato un servizio di osservazione “discreto”, stante le numerose vedette poste a copertura dello smercio di droga, sono riusciti senza farsi notare ad accedere all’edificio che ospita l’abitazione del pusher, in viale Biagio Pecorino. Nella circostanza l’uomo, alla vista degli operanti, ben consapevole del motivo della loro presenza, ha immediatamente manifestato chiari segni di nervosismo e, resosi conto di essere stato scoperto, quando gli hanno chiesto se detenesse droga in casa o nelle sue pertinenze, senza null’altro proferire li ha condotti nel proprio garage, nel seminterrato della palazzina.

Qui, aperta la saracinesca, ha estratto una busta di plastica al cui interno era celato un quantitativo di 413 grammi di marijuana, quindi, sempre scortato dai Carabinieri, è risalito a casa prelevando e consegnando loro anche un bilancino di precisione, che teneva nascosto all’interno di una scarpiera posta nel balcone.

La ricerca, ovviamente, è stata comunque completata dai militari, che hanno altresì rinvenuto un’ulteriore bilancia elettronica di precisione.

Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria, fino all’avvenuta convalida dell’arresto.