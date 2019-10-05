CATANIA, VOLEVANO PRENDERE UN VOLO PER DUBLINO CON DUE DOCUMENTI FALSI: ARRESTATI
Lo scorso 3 settembre la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini stranieri, Dagmar Smolko classe 1995 e Viktoria Smolko classe 1994 per il reato di falso documentale.
Intorno alle 21.30 la squadra di Polizia di Frontiera in servizio all’aeroporto di Catania, a seguito di un accurato controllo nei confronti dei passeggeri di un volo in partenza per Dublino, si sono imbattuti in due ragazzi stranieri i quali volevano eludere i controlli di polizia mostrando dei documenti falsi, in particolare due carte di identità della Repubblica Slovacca.
I poliziotti esperti in falso documetale hanno capito in fretta che si trattava di due documenti contraffatti traendo così in arresto i due furbetti. A conclusione degli atti di rito gli arrestati veniva tradotti nella Casa Circondariale di Piazza Lanza e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.