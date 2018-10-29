CATANIA: VUOLE FARE SESSO CON UNA PROSTITUTA, LEI LO RIFIUTA E LUI LA ACCOLTELLA
Nella nottata dello scorso 27 ottobre, medesimo personale delle volanti, con la collaborazione di una pattuglia dell’esercito impegnata nell’operazione “strade sicure”, ha arrestato FADALHA Youssuf, n...
Nella nottata dello scorso 27 ottobre, medesimo personale delle volanti, con la collaborazione di una pattuglia dell’esercito impegnata nell’operazione “strade sicure”, ha arrestato FADALHA Youssuf, nato in Sudan, classe ’91, per lesioni personali aggravate.
I poliziotti e la pattuglia dell’esercito intervenivano in via di Prima a seguito di segnalazione, giunta su linea 112 NUE, di un’aggressione subita da una prostituta.
Giunti sul posto gli equipaggi, dopo aver bloccato il delinquente, accertavano che lo stesso poco prima con un coltello aveva ferito ad una gamba una prostituta poiché la stessa non aveva accettato la richiesta di eseguirgli una prestazione sessuale.
Il malvivente, pertanto, veniva tratto in arresto e, su disposizione del P.M. di turno, trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.