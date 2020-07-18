CATANIA: ZIO E NIPOTE RUBANO BORSELLO DA UN'AUTO E SI DANNO ALLA FUGA, ARRESTATI

La Polizia di Stato ha arrestato i pregiudicati catanesi ALOISIO Sebastiano Rosario (classe 1978) e PARATORE Matteo (classe 1995) per rapina impropria.Formula vincente e di fondamentale importanza ris...

La Polizia di Stato ha arrestato i pregiudicati catanesi ALOISIO Sebastiano Rosario (classe 1978) e PARATORE Matteo (classe 1995) per rapina impropria.

Formula vincente e di fondamentale importanza risulta essere, ancora una volta, la presenza sul territorio delle pattuglie sia su veicoli con colori d’istituto sia con veicoli civetta. Quest’ultimi consentono di sorprendere diversi malfattori in flagranza di diversi reati e trarli immediatamente in arresto.

Nel pomeriggio del 15 Luglio i “Falchi” della Squadra Mobile, impegnati nella quotidiana attività di contrasto ai reati predatori, hanno arrestato due “specialisti” di furti e scippi su auto in movimento. I due uomini, zio e nipote, sono stati sorpresi in flagranza mentre sottraevano, approfittando del fatto che il conducente di un autovettura stava buttando in un cestino un sacchetto di spazzatura, un borsello contenente contanti e documenti che era stato momentaneamente poggiato all’interno del mezzo. Gli operatori della Squadra Mobile decidevano di intervenire per bloccare i malviventi ma questi ultimi nel tentativo disperato di guadagnarsi l’impunità acceleravano repentinamente provando ad investire uno dei poliziotti presenti che riusciva fortunatamente ad evitare l’impatto. Nasceva quindi un inseguimento culminato nel quartiere Cibali grazie all’intervento di altre pattuglie dei “Falchi”.

Veniva dunque recuperata la refurtiva successivamente restituita all’avente diritto in sede di formalizzazione della denuncia.

Indagini sono in corso su numerosi altri episodi del tutto similari anche in ragione del fatto che gli arrestati sono considerati dei veri e propri “professionisti “ di questo tipo di crimini.

I due malviventi sono stati quindi posti agli arresti domiciliari in attesa di determinazioni dell’Autorità Giudiziari.