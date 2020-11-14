CATANIA:AVEVA ASSUNTO FITTIZIAMENTE UN CARCERATO PER FARGLI CONCEDERE I DOMICILIARI

Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Catania – Sezione GIP, a carico di un 63enne responsabil...

Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Catania – Sezione GIP, a carico di un 63enne responsabile di concorso in associazione per delinquere di stampo mafioso e false dichiarazioni all’autorità giudiziaria.

Il provvedimento trae origine dalle indagini svolte dal Nucleo Investigativo, attraverso le quali si è appurato come lo stesso, titolare di un negozio di mobili, dal 2013 al 2017, abbia fatto da tramite con alcuni esponenti della famiglia di Cosa Nostra etnea “Santapaola – Ercolano”, per la raccolta di alcune rate estorsive. Inoltre nel corso delle indagini si è accertato che il predetto, nel 2015, ha fittiziamente assunto alle proprie dipendenze un affiliato alla predetta consorteria criminale, predisponendo una falsa dichiarazione, diretta al Tribunale di Sorveglianza di Catania, al fine di far ottenere a quest’ultimo la detenzione domiciliare.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la locale casa circondariale di “Catania Bicocca”, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.