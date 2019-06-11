CATANIA:I NAS SEQUESTRANO OLTRE UNA TONNELLATA DI FALSO MIELE
I Carabinieri di NAS sono da sempre in prima linea nella salvaguardia della salute attraverso la lotta alle frodi e le sofisticazioni alimentari.
In tale ottica il Nucleo di Catania ha scoperto un laboratorio di smielatura abusivo all’interno di una abitazione privata ed in gravi condizioni igieniche.
Il proprietario, un allevatore di bestiame del catanese, era intento nella lavorazione di una sostanza di provenienza sconosciuta, alla quale era addizionato del glucosio alimentare, sostanza la cui utilizzazione non è consentita nella produzione del miele.
I militari hanno dunque proceduto al sequestro di oltre una tonnellata di prodotto spacciato per miele e 400 litri di glucosio, procedendo all’immediata chiusura del laboratorio per un valore complessivo di 120mila euro.