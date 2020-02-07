CATANIA:LA GUARDIA DI FINANZA SEQUESTRA UN CARICO DI 400 CHILI DI COCAINA

Un'operazione, coordinata dalla Dda di Catania, contro narcotrafficanti che importavano ingenti quantitativi di cocaina nel nostro Paese è in corso tra Italia, Spagna, Messico e Colombia.Sono sette le...

Sono sette le misure restrittive, un fermo per due indagati e un ordine di arresto internazionale per altri cinque, in corso di esecuzione da parte della Guardia di Finanza del comando Provinciale di Catania, con il supporto e la collaborazione della Direzione centrale per i servizi antidroga (Dcsa) e del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata (Scico).

Sono state fermate due persone in Italia ed eseguiti, in Spagna, due dei cinque arresti internazionali.

Tre persone sono attualmente irreperibili. Sequestrati 406 chili di cocaina oggetto anche di una consegna controllata da Bogotá a Catania, dopo una rogatoria della Procura Distrettuale etnea all'autorità della Colombia.

Sull'operazione si terrà una conferenza stampa alle 10.00 nella sede del Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Catania. (ANSA).