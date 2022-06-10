CATENANUOVA, PARTORISCE IN MACCHINA CON L'AIUTO DEL MARITO E DI DUE CARABINIERI. STANNO BENE

Ha partorito in macchina, vicino alla caserma dei carabinieri di Catenanuova (Enna).Una giovane, originaria di Regalbuto, ha dato alla luce una bimba sul sedile della vettura con la quale il marito la...

Ha partorito in macchina, vicino alla caserma dei carabinieri di Catenanuova (Enna).

Una giovane, originaria di Regalbuto, ha dato alla luce una bimba sul sedile della vettura con la quale il marito la stava accompagnando all'ospedale di Enna.

La donna ha cominciato a stare male lungo la strada che da Regalbuto porta a Catenanuova. Capito che ormai il travaglio era avanzato, l'uomo ha fermato la macchina ed ha chiesto aiuto. Così due carabinieri, insieme ad un infermiere professionale sopraggiunto, hanno aiutato la donna a partorire.

Subito dopo mamma e figlia sono state trasportate in ospedale ad Enna dove sono ricoverate in buone condizioni